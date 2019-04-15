Traffico Roma del 15-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI A TRATTI DALLA CASILINA ALLO SV
PER FIUMICINO
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E POI
RALLENTAMENTI TRA PISANA E LA VIA DEL MARE
ALTRE CODE CODE NELLA ZONA EST DELLA CITTÀ , TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST E DA TOR CERVARA AL RACCORDO VERSO TIVOLI
CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, VERSO
LO STADIO, DA BATTERIA NOMENTANA .
RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI PER TRAFFICO, TRA LO SV DELLA
A24 E VIALE CASTRENSE
ALTRE CODE SULL’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO VERSO IL CENTRO DALLO SV DEL
RACCORDO ANULARE
PER INCIDENTE INVECE CODE SU VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA
VERSO ROMA
RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 ED ANCHE DELLA ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO- VITERBO -CIVITAVECCHIA PER FURTO DI RAME FRA LE
STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E OSTIENSE.
RITARDI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL
SERVIZIO FERROVIARIO
RIPRESA LA CIRCIOLAZIONE SULLA LINEA ROMA NETTUNO, FL8, PRIMA INTERROTTA
PER UN PASSAGGIO A LIVELLO GUASTO FRA CAMPO DI CARNE E APRILIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma