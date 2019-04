Traffico Roma del 15-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 11:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

È MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RIPSETTO ALLE

PRIME ORE DELLA GIORNATA, DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SONO SEGNALATI TRA

ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, VERSO

LO STADIO A PARTIRE DALLA SALARIA .

SEMPRE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 E DELLA ROMA-

FIUMICINO AEROPORTO PER FURTO DI RAME FRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E

OSTIENSE.

RITARDI E CANCELLAZIONI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA

RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO

CAMBIAMO ARGOMENTO, A TESTACCIO, CHIUSA VIA GALVANI, TRA VIA BENIAMINO

FRANKLIN E VIA NICOLA ZABAGLIA, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE. DEVIATE LE

LINEE BUS DI ZONA

NEL QUARTIERE TRIESTE, PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE, SEMPRE CHIUSA VIA

PRISCILLA ALL’ ALTEZZA DI VIA MONTE DELLE GIOIE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma