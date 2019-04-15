Traffico Roma del 15-04-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
È MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RIPSETTO ALLE
PRIME ORE DELLA GIORNATA, DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SONO SEGNALATI TRA
ROMA SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, VERSO
LO STADIO A PARTIRE DALLA SALARIA .
SEMPRE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 E DELLA ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO PER FURTO DI RAME FRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E
OSTIENSE.
RITARDI E CANCELLAZIONI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA
RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
CAMBIAMO ARGOMENTO, A TESTACCIO, CHIUSA VIA GALVANI, TRA VIA BENIAMINO
FRANKLIN E VIA NICOLA ZABAGLIA, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE. DEVIATE LE
LINEE BUS DI ZONA
NEL QUARTIERE TRIESTE, PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE, SEMPRE CHIUSA VIA
PRISCILLA ALL’ ALTEZZA DI VIA MONTE DELLE GIOIE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma