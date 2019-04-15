Traffico Roma del 15-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 13:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, A
PARTIRE DALLA SALARIA VERSO LO STADIO,. QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO
VERSO SAN GIOVANNI TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 .
SEMPRE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 E DELLA ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO PER FURTO DI RAME FRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E
OSTIENSE.
RITARDI E CANCELLAZIONI PER I TRENI IN TRANSITO, IN CORSO LA
RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERNO FRA
CESANO E ANGULLARE PER INCONVENIENTE TECNICO
CAMBIAMO ARGOMENTO, A TESTACCIO, CHIUSA VIA GALVANI, TRA VIA BENIAMINO
FRANKLIN E VIA NICOLA ZABAGLIA, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE. DEVIATE LE
LINEE BUS DI ZONA
NEL QUARTIERE TRIESTE, PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE, SEMPRE CHIUSA VIA
PRISCILLA ALL’ ALTEZZA DI VIA MONTE DELLE GIOIE.
ALL’EUR DOPO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, è REGOLARMENTE APERTA AL TRAFFICO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI LAVORA ORA ALLO SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE ,
QUESTA NOTTE VERRANNO DEVIATE DUE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO E SINO A
GIOVEDÌ PROSSIMO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA RESTERÀ IN
PIAZZALE STURZO. [pic]
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma