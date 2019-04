Traffico Roma del 15-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN AUMENTO LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, ARDETINA E APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA.

PROBLEMI SULLA TANGENZIALE DOVE PER LAVORI, LAVORI CHE COMPORTANO UNA

RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA

SALARIA SINO ALL’USCITA DI CORSO FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

DISAGI LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, UN INCIDENTE PROVOCA

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTE MARIO SINO AL BIVIO PER VIA LARDARIA IN

DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO.

LUNGHE CODE IN VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARCHEOLOGIA

IN DIREZIONE DI TORRE GAIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma