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Traffico Roma del 15-04-2019 ore 17:00

di - 15 Aprile 2019 - 17:00

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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA SITUAZIONE NELLA ZONA DI MONTE
MARIO DOPO UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, INCIDENTE
CHE HA PROVOCATO LUNGHE CODE GIÀ A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E
TOMBA DI NERONE.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA CASILINA.
SULLA TANGENZIALE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE
E VIALE CASTRENSE NELLE DUE DIREIZONI.
CODE IN DIVERSE STRADE DI SAN GIOVANNI IN PARTICOLARE VIA LA SPEZIA, LUNGO
VIA MAGNA GRECIA E IN VIA GALLIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN VIA CILICIA IN
DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA PARCO DE MEDICI ALL’EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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