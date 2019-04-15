Traffico Roma del 15-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO. IL TRAFFICO È INDICATO MOLTO INTENSO IN QUESTE
ORE.
INCIDENTE E CODE SULLA SALARIA A RIDOSSO DI VILLA ADA IN USCITA DAL CENTRO.
ABBIAMO POI CODE SULLA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO – TRA LA STORTA, LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.
LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL RACCORDO, CODE ANCHE SULLA
FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE.
IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA NELLE DUE DIREZIONI, SIA VERSO SAN GIOVANNI SIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE.
ANCORA IN TANGENZIALE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE E VIALE CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI.
SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA CASILINA.
INCIDENTE E DIFFICOLTÀ LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELLA
LAURENTINA.
CODE IN DIVERSE STRADE DI SAN GIOVANNI IN PARTICOLARE VIA LA SPEZIA, LUNGO
VIA MAGNA GRECIA E IN VIA GALLIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN VIA CILICIA IN
DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA PARCO DE MEDICI ALL’EUR.
RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO VIA ISACCO NEWTON.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma