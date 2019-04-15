Traffico Roma del 15-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL’AURELIA E DALLA NOMENTANA ALLA
CASILINA.
CODE SULLA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI LA STORTA E TRA LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL RACCORDO, CODE ANCHE SULLA
FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE.
IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA NELLE DUE DIREZIONI, SIA VERSO SAN GIOVANNI SIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA LA
TIBURTINA ED IL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E TRA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE.
RAFFCI INTENSO A SAN GIOVANNI CON CODE IN DIVERSE IN PARTICOLARE VIA LA
SPEZIA, LUNGO VIA MAGNA GRECIA E IN VIA GALLIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN VIA
CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN DIREZIONE CENTRO: CI SONO CODE A PARTIRE DA
PIAZZALE DELL’INDUSTRIA
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA PARCO DE MEDICI ALL’EUR.
RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO VIA ISACCO NEWTON.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma