Traffico Roma del 15-04-2019 ore 19:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL’AURELIA E DALLA NOMENTANA ALLA

CASILINA.

CODE SULLA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI LA STORTA E TRA LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL RACCORDO, CODE ANCHE SULLA

FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE.

IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA CORSO FRANCIA E LA

SALARIA NELLE DUE DIREZIONI, SIA VERSO SAN GIOVANNI SIA IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA LA

TIBURTINA ED IL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E TRA LARGO SETTIMIO

PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE.

RAFFCI INTENSO A SAN GIOVANNI CON CODE IN DIVERSE IN PARTICOLARE VIA LA

SPEZIA, LUNGO VIA MAGNA GRECIA E IN VIA GALLIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN VIA

CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN DIREZIONE CENTRO: CI SONO CODE A PARTIRE DA

PIAZZALE DELL’INDUSTRIA

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA PARCO DE MEDICI ALL’EUR.

RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO VIA ISACCO NEWTON.

