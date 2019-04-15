Traffico Roma del 15-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE E CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E
FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO. LA SITUAZIONE SI STA COMUNQUE
NORMALIZZANDO.
CI SONO POI CODE SULLA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO – TRA LA STORTA, LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.
LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO DI CASAL DEL MARMO, CI
SONO ANCORA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO
ANULARE.
IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA LA SALARIA E CORSO
FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN
INCIDENTE. RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI.
ANCORA IN TANGENZIALE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE E VIALE CASTRENSE.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA NOMENTANA E I’USCITA LA RUSTICA. SEMPRE IN INTERNA CODE TRA
L’USCITA MAGLIANA E LO SVINCOLO VIA AURELIA. IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA
DI UN INCIDENTE.
ANCORA SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA
ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA;
CI SONO POI CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALL’USCITA CASILINA.
ALLA MONTAGNOLA PERMANGONO DIFFICOLTÀ ALL’INCROCIO TRA LA CRISTOFORO
COLOMBO E LA LAURENTINA. SI TRATTA DI UN GRAVE INCIDENTE. CI SONO CODE SIA
SULLA LAURENTINA QUANTO LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO
SULLA ROMA FIUMICINO BREVI CODE DALL’EUR A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE
DI FIUMICINO.
FUORI TERRITORIO CODE PER INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 216 TRA FRASCATI E
GROTTAFERRATA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma