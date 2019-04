Traffico Roma del 15-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE E CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E

FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO. LA SITUAZIONE SI STA COMUNQUE

NORMALIZZANDO.

CI SONO POI CODE SULLA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO – TRA LA STORTA, LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.

LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO DI CASAL DEL MARMO, CI

SONO ANCORA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO

ANULARE.

IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA LA SALARIA E CORSO

FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN

INCIDENTE. RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI.

ANCORA IN TANGENZIALE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA VERANO PORTA

MAGGIORE E VIALE CASTRENSE.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LA NOMENTANA E I’USCITA LA RUSTICA. SEMPRE IN INTERNA CODE TRA

L’USCITA MAGLIANA E LO SVINCOLO VIA AURELIA. IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA

DI UN INCIDENTE.

ANCORA SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA;

CI SONO POI CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALL’USCITA CASILINA.

ALLA MONTAGNOLA PERMANGONO DIFFICOLTÀ ALL’INCROCIO TRA LA CRISTOFORO

COLOMBO E LA LAURENTINA. SI TRATTA DI UN GRAVE INCIDENTE. CI SONO CODE SIA

SULLA LAURENTINA QUANTO LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO

SULLA ROMA FIUMICINO BREVI CODE DALL’EUR A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE

DI FIUMICINO.

FUORI TERRITORIO CODE PER INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 216 TRA FRASCATI E

GROTTAFERRATA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma