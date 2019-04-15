Traffico Roma del 15-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO REGOLARE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA GIÀ PENALIZZATA DA UN INCIDENTE
TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO.
RESTANO INVECE CODE SULLA VIA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO – TRA LA
STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.
LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO DI CASAL DEL MARMO, CI
SONO ANCORA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO
ANULARE.
IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA LA SALARIA E CORSO
FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN
INCIDENTE. RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE SI È NORMALIZZATA ORMAI OVUNQUE, RESTANO
RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA.
ALLA MONTAGNOLA PERMANGONO DIFFICOLTÀ ALL’INCROCIO TRA LA CRISTOFORO
COLOMBO E LA LAURENTINA. SI TRATTA DI UN GRAVE INCIDENTE. CI SONO CODE SIA
SULLA LAURENTINA QUANTO LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO
FUORI TERRITORIO CODE PER INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 216 TRA FRASCATI E
GROTTAFERRATA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma