Traffico Roma del 15-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 15 APRILE 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TUTTO REGOLARE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA GIÀ PENALIZZATA DA UN INCIDENTE

TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO.

RESTANO INVECE CODE SULLA VIA CASSIA – PER TRAFFICO INTENSO – TRA LA

STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.

LUNGHE CODE SULLA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO DI CASAL DEL MARMO, CI

SONO ANCORA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO

ANULARE.

IN TANGENZIALE PER TRAFFICO E LAVORI PERMANGONO CODE TRA LA SALARIA E CORSO

FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN

INCIDENTE. RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE SI È NORMALIZZATA ORMAI OVUNQUE, RESTANO

RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA.

ALLA MONTAGNOLA PERMANGONO DIFFICOLTÀ ALL’INCROCIO TRA LA CRISTOFORO

COLOMBO E LA LAURENTINA. SI TRATTA DI UN GRAVE INCIDENTE. CI SONO CODE SIA

SULLA LAURENTINA QUANTO LUNGO LA CRISTOFORO COLOMBO

FUORI TERRITORIO CODE PER INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 216 TRA FRASCATI E

GROTTAFERRATA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma