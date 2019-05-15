Traffico Roma del 15-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CONCOMITANZA CON
L’INIZIO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. CI SONO CODE SULL’AURELIA
E SULLA CASSIA RISPETTIVAMENTE DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO E TRA LA
STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DA
LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE.
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA
E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE
VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
NELL’ESTREMA PERIFERIA EST INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
BORUTTA, CI TROVIAMO TRA LA BORGATA FINOCCHIO E PRATO FIORITO. EBBENE, LA
STESSA VIA BORGHESIANA È CHIUSA PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE
STRADALE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI
NELLA ZONA SUD CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA
POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma