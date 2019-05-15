Traffico Roma del 15-05-2019 ore 08:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE
PRENESTINA E TIBURTINA.
SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE A PARTIRE DALLA CASSIA
SINO ALL’USCITA PISANA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE
DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CI SONO CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA RISPETTIVAMENTE DA CASAL LUMBROSO
A PIAZZA IRNERIO E TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; CODE
ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA
TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. CODE SULLA TRIONFALE DA OTTAVIA A
MONTE MARIO.
NELL’ESTREMA PERIFERIA EST INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
BORUTTA, CI TROVIAMO TRA LA BORGATA FINOCCHIO E PRATO FIORITO. EBBENE, LA
STESSA VIA BORGHESIANA È CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER LA PRESENZA DI OLIO
SULLA SEDE STRADALE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI
NELLA ZONA SUD CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA
SPINACETO ALL’EUR E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma