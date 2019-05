Traffico Roma del 15-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE

PRENESTINA E TIBURTINA.

SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE A PARTIRE DALLA CASSIA

SINO ALL’USCITA PISANA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE

DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CI SONO CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA RISPETTIVAMENTE DA CASAL LUMBROSO

A PIAZZA IRNERIO E TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; CODE

ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA

TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. CODE SULLA TRIONFALE DA OTTAVIA A

MONTE MARIO.

NELL’ESTREMA PERIFERIA EST INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA

BORUTTA, CI TROVIAMO TRA LA BORGATA FINOCCHIO E PRATO FIORITO. EBBENE, LA

STESSA VIA BORGHESIANA È CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER LA PRESENZA DI OLIO

SULLA SEDE STRADALE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI

NELLA ZONA SUD CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA

SPINACETO ALL’EUR E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE.

