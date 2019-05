Traffico Roma del 15-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI

DIVERSI I DISAGI REGISTRATI IN QUESTE ORE, COMINCIAMO CON IL RACCORDO

ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER

LA ROMA L’AQUILA, ALTRE CODE A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA

ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE APPIA E CASILINA E

SUCCESSIVAMENTRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E

CASSIA E A PARTIRE DALL’USCITA TRIONFALE OTTAVIA SINO ALL’USCITA AURELIA.

ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USCITA

PONTINA.

DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO CODE PER UN

INCIDENTE DA SETTECAMINI ALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE

DELLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE

DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CI SONO CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA RISPETTIVAMENTE DA CASAL LUMBROSO

A PIAZZA IRNERIO E TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE; CODE

ANCHE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA

TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. CODE SULLA TRIONFALE DA OTTAVIA A

MONTE MARIO.

NELL’ESTREMA PERIFERIA EST INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA

BORUTTA, CI TROVIAMO TRA LA BORGATA FINOCCHIO E PRATO FIORITO. EBBENE, LA

STESSA VIA BORGHESIANA È CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER LA PRESENZA DI OLIO

SULLA SEDE STRADALE, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI

NELLA ZONA SUD CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA

SPINACETO ALL’EUR E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE.

