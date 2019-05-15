Traffico Roma del 15-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CI SONO GROSSI DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, DISAGI LEGATI SIA
AGLI SPOSTAMENTI DELLA MATTINA, SIA ALLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTORNO
ALLO STADIO OLIMPICO DOVE QUESTA SERA È IN PROGRAMMA LA FINALE DI COPPA
ITALIA ATALANTA LAZIO.
TRAFFICO CONGESTIONATO NELL’AREA DEL FORO ITALICO IN DIVERSE STRADE DEL
FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA, MA SOPRATTUTTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO
CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA.
TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE
DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, ALTRE CODE A PARTIRE DALLA
CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E DAL
BIVIO PER LA ROMA FIRENZE ALLA FLAMINIA.
SEMPRE IN ESTERNA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PROVOCA
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA TRIONFALE-OTTAVIA SINO APPUNTO
ALL’USCITA AURELIA.
ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALLO SVINCOLO
CASILINA.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ALL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO
SINO ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DALLO
SVINCOLO MONTI TIBURTINI SINO ALLO STADIO OLIMPICO.
STA RIPRENDENDO SEPPUR CON FORTI RITARDI IL SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO, SERVIZIO RIMASTO INTERROTTO PER UN BREVE LASSO DI
TEMPO A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO NELLA STAZIONE FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma