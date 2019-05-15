Traffico Roma del 15-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ, RESTANO GROSSI DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ,
DISAGI LEGATI SIA AGLI SPOSTAMENTI DELLA MATTINA, SIA ALLE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE QUESTA SERA È IN PROGRAMMA LA
FINALE DI COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO.
TRAFFICO CONGESTIONATO NELL’AREA DEL FORO ITALICO IN DIVERSE STRADE DEL
FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA, MA SOPRATTUTTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO
CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA CON CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI
FISCALI.
RESTA TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO
CODE DALLO SVINCOLO NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, ALTRE CODE A
PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALLA PONTINA AL
BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE ANCORA CODE TRA LE USCITE
PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E FLAMINIA.
SEMPRE IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA CASSIA SINO ALLO
SVINCOLO TRIONFALE-OTTAVIA.
ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA – PIÙ A SUD – CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO
ALLO SVINCOLO ARDEATINA.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO RESTANO CODE DAL RACCORDO ALL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO
SINO ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DALLO
SVINCOLO MONTI TIBURTINI SINO ALLO STADIO OLIMPICO.
A MONTESACRO LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA.
SULLA PONTINA ANCORA CODE DA SPINACETO ALL’EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma