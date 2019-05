Traffico Roma del 15-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTE LE NOVITÀ, RESTANO GROSSI DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ,

DISAGI LEGATI SIA AGLI SPOSTAMENTI DELLA MATTINA, SIA ALLE MODIFICHE ALLA

VIABILITÀ INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE QUESTA SERA È IN PROGRAMMA LA

FINALE DI COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO.

TRAFFICO CONGESTIONATO NELL’AREA DEL FORO ITALICO IN DIVERSE STRADE DEL

FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA, MA SOPRATTUTTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO

CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA.

SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA CON CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI

FISCALI.

RESTA TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO

CODE DALLO SVINCOLO NOMENTANA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, ALTRE CODE A

PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALLA PONTINA AL

BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE ANCORA CODE TRA LE USCITE

PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E FLAMINIA.

SEMPRE IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA CASSIA SINO ALLO

SVINCOLO TRIONFALE-OTTAVIA.

ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA – PIÙ A SUD – CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO

ALLO SVINCOLO ARDEATINA.

SULLA STESSA ROMA FIUMICINO RESTANO CODE DAL RACCORDO ALL’EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO

SINO ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DALLO

SVINCOLO MONTI TIBURTINI SINO ALLO STADIO OLIMPICO.

A MONTESACRO LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA.

SULLA PONTINA ANCORA CODE DA SPINACETO ALL’EUR.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma