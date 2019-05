Traffico Roma del 15-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN PRIMO PIANO I DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, DISAGI LEGATI

SOPRATTUTTO ALLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE

QUESTA SERA È IN PROGRAMMA LA FINALE DI COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO.

TRAFFICO CONGESTIONATO NELL’AREA DEL FORO ITALICO – SOPRATTUTTO SUL

LUNGOTEVERE E A RIDOSSO DI PONTE MILVIO – IN DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E

DEL DELLA VITTORIA, MA IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO ANCORA

CODE A PARTIRE DA LABARO.

MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE RESTANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI

DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.

SUL RACCORDO ANULARE, DOPO UNA MATTINATA DI PASSIONE, LA CIRCOLAZIONE SI È

NORMALIZZATA OVUNQUE. IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA RALLENTAMENTI CON CODE

A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA ARDEATINA SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE DA PORTONACCIO

ALL’IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO MONTI TIBURTINI SINO

ALLO STADIO OLIMPICO.

AL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL LUNGOTEVERE DALL’ISOLA TIBERINA SINO A PONTE

UMBERTO, LA CAUSA OLTRE AL TRAFFICO MOLTO INTENSO ANCHE UN INCIDENTE.

ALLA BALDUINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA MARZIALE.

INCIDENTE ALL’EUR SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DELL’UMANESIMO E VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO. INEVITABILI LE CODE.

