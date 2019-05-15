Traffico Roma del 15-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN PRIMO PIANO I DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, DISAGI LEGATI
SOPRATTUTTO ALLE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTORNO ALLO STADIO OLIMPICO DOVE
QUESTA SERA È IN PROGRAMMA LA FINALE DI COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO.
TRAFFICO CONGESTIONATO NELL’AREA DEL FORO ITALICO – SOPRATTUTTO SUL
LUNGOTEVERE E A RIDOSSO DI PONTE MILVIO – IN DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E
DEL DELLA VITTORIA, MA IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO ANCORA
CODE A PARTIRE DA LABARO.
MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE RESTANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI
DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.
SUL RACCORDO ANULARE, DOPO UNA MATTINATA DI PASSIONE, LA CIRCOLAZIONE SI È
NORMALIZZATA OVUNQUE. IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA RALLENTAMENTI CON CODE
A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA ARDEATINA SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CI SONO CODE DA PORTONACCIO
ALL’IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO MONTI TIBURTINI SINO
ALLO STADIO OLIMPICO.
AL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL LUNGOTEVERE DALL’ISOLA TIBERINA SINO A PONTE
UMBERTO, LA CAUSA OLTRE AL TRAFFICO MOLTO INTENSO ANCHE UN INCIDENTE.
ALLA BALDUINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA MARZIALE.
INCIDENTE ALL’EUR SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DELL’UMANESIMO E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO. INEVITABILI LE CODE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma