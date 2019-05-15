Traffico Roma del 15-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE E CODE SULLA FAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DI PRIMA PORTA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE
USCITE CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA SINO
ALLO SVINCOLO ROMANINA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA SALARIA E DALLA STAZIONE
TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI. CODE
VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI SPORTIVI.
QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45
SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.
SONO GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO;
COINVOLTE DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA. PER RAGGIUNGERE
LO STADIO – DOVE QUESTA SERA CI SARÀ QUASI IL TUTTO ESAURITO – SUGGERIAMO
L’UTILIZZO, OLTRE ALLE 13 LINEE BUS CHE CONDUCONO IN ZONA, DELLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 PORTA
DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’OLIMPICO.
AL CENTRO INCIDENTE E CODE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PASA, GALLERIA CHE DA
VIA GREGORIO VII PORTA VERSO IL LUNGOTEVERE.
CI SONO POI INCOLONNAMENTI – PER TRAFFICO MOLTO INTENSO – SUL LUNGOTEVERE
DALL’ISOLA TIBERINA SINO A PONTE UMBERTO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI CON CODE DA CASTEL ROMANO SINO ALL’EUR.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma