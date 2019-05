Traffico Roma del 15-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE E CODE SULLA FAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI IN

DIREZIONE DI PRIMA PORTA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE

USCITE CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA SINO

ALLO SVINCOLO ROMANINA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA SALARIA E DALLA STAZIONE

TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA, IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI. CODE

VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI SPORTIVI.

QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45

SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.

SONO GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI

ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO;

COINVOLTE DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA. PER RAGGIUNGERE

LO STADIO – DOVE QUESTA SERA CI SARÀ QUASI IL TUTTO ESAURITO – SUGGERIAMO

L’UTILIZZO, OLTRE ALLE 13 LINEE BUS CHE CONDUCONO IN ZONA, DELLA LINEA A

DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 PORTA

DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’OLIMPICO.

AL CENTRO INCIDENTE E CODE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PASA, GALLERIA CHE DA

VIA GREGORIO VII PORTA VERSO IL LUNGOTEVERE.

CI SONO POI INCOLONNAMENTI – PER TRAFFICO MOLTO INTENSO – SUL LUNGOTEVERE

DALL’ISOLA TIBERINA SINO A PONTE UMBERTO.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI CON CODE DA CASTEL ROMANO SINO ALL’EUR.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma