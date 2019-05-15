Traffico Roma del 15-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA.
INCIDENTE E CODE SULLA FAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER
TRAFFICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO
STADIO OLIMPICO DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45
SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.
SONO GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO;
COINVOLTE DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA CON
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE
CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA
FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI, NELLE
IMMEDIATE VICINANZE DELL’OLIMPICO.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE DALL’ISOLA TIBERINA SINO A
PONTE VITTORIO EMANUELE II.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma