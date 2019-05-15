Traffico Roma del 15-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 16.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO EPRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E FLAMINIA, TRA BUFALOTTA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA
FIUMICINO E BOCCEA.
TRAFFICO E INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA CODE DA CORSO DI FRANCIA AL
RACCORDO ANULARE .
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER
TRAFFICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO
STADIO OLIMPICO DA VIA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45
SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.
SONO GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO;
COINVOLTE DIVERSE STRADE DEL FLAMINIO E DEL DELLA VITTORIA CON
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE
CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA
FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE DALL’ISOLA TIBERINA SINO A
PONTE VITTORIO EMANUELE II.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma