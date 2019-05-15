Traffico Roma del 15-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 17.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA
FIUMICINO EAURELIA.
TRAFFICO E INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI PROVOCANO CODE ALL’ALTEZZA
DI VIALE DEI ROMANISTI VERSO VIA CASILINA.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER
TRAFFICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO
STADIO OLIMPICO DA VIA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45
SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.
SONO GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO CON
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE
CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA
FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma