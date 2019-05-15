Traffico Roma del 15-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 19.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA
DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA ROMA FIUMICINO E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA
ROMA FIUMICINO E AURELIA.
INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA LA TANG. EST E
VIA FIORENTINI DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE ANCHE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHIUSA DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA,
CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE VERSO LO
STADIO OLIMPICO, SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A C.SO DI FRANCIA.
QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45
SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.
SONO IN ATTO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA
SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO CON
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE
CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA
FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma