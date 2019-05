Traffico Roma del 15-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 19.50 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E CASILINA E

PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E AURELIA.

INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA LA TANG. EST E

VIA FIORENTINI DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

CHIUSA PER INCIDENTE DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO

IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI.INEVITABILI

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI, SU VIA TRIONFALE E IN

TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI

MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE VERSO LO

STADIO OLIMPICO, SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A C.SO DI FRANCIA.

QUESTA SERA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO DOVE ALLE 20.45

SCENDERANNO IN CAMPO ATALANTA E LAZIO.

SONO IN ATTO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA

SOSTA E ALL’ORDINE PUBBLICO IN TUTTA L’AREA DEL FORO ITALICO CON

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

PER RAGGIUNGERE LO STADIO, SI POSSONO UTILIZZARE LE 13 LINEE BUS CHE

CONDUCONO IN ZONA, OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO ALLA FERMATA

FLAMINIO, DA QUI IL TRAM 2 CHE PORTA DIRETTAMENTE A PIAZZA MANCINI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma