Traffico Roma del 15-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,
RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI
FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO
VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A SCENDERE DA VIA TRIONFALE
A PIAZZALE CLODIO.
AL DELLA VITTORIA, LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI SU VIALE
ANGELICO: CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE
DI VIA BARLETTA.
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA TAVOLATA ITALIANA
SENZA MURI”, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE: ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI E DOMANI, DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO
A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,
COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma