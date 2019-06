Traffico Roma del 15-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 7:20

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,

RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI

FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO

VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A SCENDERE DA VIA TRIONFALE

A PIAZZALE CLODIO.

AL DELLA VITTORIA, LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI SU VIALE

ANGELICO: CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE

DI VIA BARLETTA.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA TAVOLATA ITALIANA

SENZA MURI”, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE: ATTENZIONE

ALLA SEGNALETICA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, OGGI E DOMANI, DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO

A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI: ATTIVI,

COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

