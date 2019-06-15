Traffico Roma del 15-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE
AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO
SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A
SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.
LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI SU VIALE ANGELICO:
CARREGGIATA RIDOTTA DA VIA MUGGIA A VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA
BARLETTA.
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA TAVOLATA ITALIANA
SENZA MURI”, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA CONCILIAZIONE: ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI,
DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –
ANAGNINA: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma