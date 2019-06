Traffico Roma del 15-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 9:20

CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, PRIME

CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO DELLA VIA ARDEATINA, E A SEGUIRE

DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DA LA RUSTICA

AL BIVIO PER L’A24.

TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO

VERSO IL LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA PONTINA DAL GRA A

CASTEL DI DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI

MALAFEDE; INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA DEL CASALE

LUIMBROSO VERSO TORRIMPIETRA.

AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO

SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A

SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI,

DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –

ANAGNINA: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

DANIELE GUERRISI

