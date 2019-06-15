Traffico Roma del 15-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, PRIME
CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO DELLA VIA ARDEATINA, E A SEGUIRE
DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DA LA RUSTICA
AL BIVIO PER L’A24.
TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO
VERSO IL LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA PONTINA DAL GRA A
CASTEL DI DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
MALAFEDE; INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA DEL CASALE
LUIMBROSO VERSO TORRIMPIETRA.
AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO
SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A
SCENDERE DA VIA TRIONFALE A PIAZZALE CLODIO.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI,
DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA –
ANAGNINA: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma