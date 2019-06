Traffico Roma del 15-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO DELLA VIA ARDEATINA, E A SEGUIRE

DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DA CASAL DEL

MARMO A VIA AURELIA.

IN CITTA’ IN CENTRO POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO

TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SULLE DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO IL

LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA PONTINA DAL GRA A CASTEL DI

DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE;

INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA DEL CASALE LUIMBROSO VERSO

TORRIMPIETRA.

VIVACE IL TRAFFICO SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A VIALE KANT.

PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA, SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHIUSO

IL TUNNEL FRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE DI VIA TRIONFALE

IN PRATI IN VIALE ANGELICO, OGGI E DOMANI DALLE 8 ALLE 17 TRA VIA MUGGIA E

VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA BARLETTA , RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA

A CAUSA DI LAVORI URGENTI DI POTATURA.

RICORDIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E

DOMANI, DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA

SUBAUGUSTA – ANAGNINA: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

Maria Barbara Taormina

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma