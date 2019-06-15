Traffico Roma del 15-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO DELLA VIA ARDEATINA, E A SEGUIRE
DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DA CASAL DEL
MARMO A VIA AURELIA.
IN CITTA’ IN CENTRO POSSIBILI DISAGI SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO
TRAFFICO INTENSO È SEGNALATO SULLE DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO IL
LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA PONTINA DAL GRA A CASTEL DI
DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE;
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA DEL CASALE LUIMBROSO VERSO
TORRIMPIETRA.
VIVACE IL TRAFFICO SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A VIALE KANT.
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA, SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHIUSO
IL TUNNEL FRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE DI VIA TRIONFALE
IN PRATI IN VIALE ANGELICO, OGGI E DOMANI DALLE 8 ALLE 17 TRA VIA MUGGIA E
VIA DARDANELLI IN DIREZIONE DI VIA BARLETTA , RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA
A CAUSA DI LAVORI URGENTI DI POTATURA.
RICORDIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E
DOMANI, DOMENICA 16 GIUGNO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA
SUBAUGUSTA – ANAGNINA: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma