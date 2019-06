Traffico Roma del 15-06-2019 ore 13:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS

CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA

PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA

ALL’ALTEZZA DI MOSTACCIANO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’-

ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA A12 ROMA

CIVITAVECCCHIA SI VIAGGIA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E LO SVINCOLO DI SANTA

MARINELLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. SUL POSTO E’ IN CORSO L’INTERVENTO

DELL’ELISOCCORSO

DALLE 15.00 ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA

MADONNA DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO

VIA AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..

POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16

GIUGNO, LA METRO SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

