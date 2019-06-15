Traffico Roma del 15-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA
PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA
ALL’ALTEZZA DI MOSTACCIANO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’-
ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA A12 ROMA
CIVITAVECCCHIA SI VIAGGIA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E LO SVINCOLO DI SANTA
MARINELLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. SUL POSTO E’ IN CORSO L’INTERVENTO
DELL’ELISOCCORSO
DALLE 15.00 ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA
MADONNA DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO
VIA AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..
POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16
GIUGNO, LA METRO SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA SS E’TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma