Traffico Roma del 15-06-2019 ore 15:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

LARGO ANGELO FOCHETTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RIAPERTA VIALE ANGELICO, RIMASTA CHIUSA TRA VIALE SABOTINO E VIALE CARSO IN

DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA

A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA

DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO VIA

AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..

POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16

GIUGNO, LA METRO A SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

