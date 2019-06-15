Traffico Roma del 15-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI
LARGO ANGELO FOCHETTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RIAPERTA VIALE ANGELICO, RIMASTA CHIUSA TRA VIALE SABOTINO E VIALE CARSO IN
DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA
A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA
DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO VIA
AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..
POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16
GIUGNO, LA METRO A SARA’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA SS E’TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma