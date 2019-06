Traffico Roma del 15-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS

BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA

DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO VIA

AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..

POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.

ALLE 18.00 PREVISTA UNA PROCESSIONE CON BANDA MUSICALE DA VIA BUONINSEGNA A

VIA BALDOVINETTI. POSSIBILI BREVI INTERRUZIONI O DEVIAZIONI PER LE LINEE

716 E 772.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16

GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

