Traffico Roma del 15-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA
DI LORETO. IL CORTEO SFILERA’ LUNGO VIAL DELLE TERME DI DIOCLEZIANO VIA
AMENDOLA, VIA CAVOUR LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI..
POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNE LINEE BUS.
ALLE 18.00 PREVISTA UNA PROCESSIONE CON BANDA MUSICALE DA VIA BUONINSEGNA A
VIA BALDOVINETTI. POSSIBILI BREVI INTERRUZIONI O DEVIAZIONI PER LE LINEE
716 E 772.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16
GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA SS E’TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma