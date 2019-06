Traffico Roma del 15-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

GAETANO RAPPINI IN DIREZIONE CENTRO.

UN ALTRO INCIDENTE CREA RALLENTAMENTI IN VIA PINCIANA NEI PRESSI DI VIA

GIACOMO PUCCINI IN DIREZIONE VIALE LIEGI.

NELLA ZONA DI OSTIA UN ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’INCROCIO CON VIALE LIDO DI CASTEL PORZIANO, SUL POSTO CI SONO

RALLENTAMENTI.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16

GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma