Traffico Roma del 15-06-2019 ore 18:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
GAETANO RAPPINI IN DIREZIONE CENTRO.
UN ALTRO INCIDENTE CREA RALLENTAMENTI IN VIA PINCIANA NEI PRESSI DI VIA
GIACOMO PUCCINI IN DIREZIONE VIALE LIEGI.
NELLA ZONA DI OSTIA UN ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’INCROCIO CON VIALE LIDO DI CASTEL PORZIANO, SUL POSTO CI SONO
RALLENTAMENTI.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16
GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA SS E’TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma