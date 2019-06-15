Traffico Roma del 15-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 19:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NEL QUARTIERE LABARO SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE STA CREANDO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE
ROMA.
NELLA ZONA DI TESTACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA BENIAMINIO
FRANKLIN CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA ALDO MANUZIO. NELLA ZONA DI OSTIA
UN TERZO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON VIALE LIDO
DI CASTEL PORZIANO, SUL POSTO SI VIAGGIA A RILENTO..
BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16
GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
DA SS E’TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma