Traffico Roma del 15-06-2019 ore 19:30

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

NEL QUARTIERE LABARO SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE STA CREANDO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE

ROMA.

NELLA ZONA DI TESTACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA BENIAMINIO

FRANKLIN CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA ALDO MANUZIO. NELLA ZONA DI OSTIA

UN TERZO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON VIALE LIDO

DI CASTEL PORZIANO, SUL POSTO SI VIAGGIA A RILENTO..

BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

PER VIA DI VILLA SPADA, SUL POSTO C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI E DOMANI, DOMENICA 16

GIUGNO, LA METRO A E’ INTERROTTA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA:

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma