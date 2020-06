Traffico Roma del 15-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma dove trovate un nuovo aggiornamento al microfono di nuovo Simone Cerchiara sono i lavori la principale causa di disagi al momento sulla Cassia bis abbiamo code verso Roma tra Formello via della Giustiniana coda di circa 1 km sulla via Ardeatina per lavori incolonnamenti Nelle vicinanze del raccordo disagi uscendo da Roma da qualche ora per traffico intenso Ci sono difficoltà circolazione sul lungotevere si procede in coda nella carreggiata in direzione Flaminio trapunte Umberto Primo e Ponte Cavour avvenuto da poco un incidente sul raccordo all’altezza della A24 Ci troviamo nella carreggiata interna direzione Prenestina possibili ripercussioni incidente possibili disagi sulla via Flaminia altezza via Tiberina direzione Roma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

