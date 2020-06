Traffico Roma del 15-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno Buon pomeriggio dalla redazione restano disagi sulla Salaria causa lavori abbiamo incolonnamenti tra Monterotondo Scalo in via di vallericca nelle due direzioni sulla via Cassia per cinquantennio incolonnamenti tra all’Olgiata e la torta quindi all’altezza della Giustiniana è tra il raccordo anulare via di Grottarossa nessuna segnalazione di rilievo al momento sul Raccordo Anulare ne sulle altre autostrade anche in tangenziale la circolazione non presenta impedimenti di rilievo Qualche rallentamento in via di Casal del Marmo per un incidente avvenuto all’altezza di via della Palmarola nuova un secondo incidente a segnalata dalla polizia locale in via di Torrevecchia in prossimità di via Montoggio altro incidente al Tiburtino in via dei Durantini all’altezza di via Feronia al centro abbiamo incolonnamenti sul lungotevere tra Ponte Sant’Angelo a Ponte Cavour in direzione Flaminio si tratta di lavori sulla via Ardeatina incolonnamenti per lavori tra il bivio per via di torricola il raccordo anulare per i dettagli di questo altre notizie potete consultare il sito Roma punto lucepunto.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma