Traffico Roma del 15-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione restano disagi sulla Salaria causa lavori abbiamo ancora in Colonna 23 a Monterotondo Scalo via di vallericca nelle due direzioni sulla via che ansia per traffico penso ancora una mentita il raccordo anulare via di Grottarossa nessuna segnalazione di rilievo al momento sul Raccordo Anulare né sulle autostrade anche in tangenziale la circolazione non presenta impedimenti di rilievo Montesacro da registrare un incidente in Piazza Sempione raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni altro incidente segnalato dalla polizia locale in via dei Monti Tiburtini all’altezza del Sandro Pertini in direzione del latte sono via Ardeatina incolonnamenti per lavori tra il bivio per via di torricola il raccordo anulare poi ci sono difficoltà sulla Pontina dove per lavori si sono formati incolonnamenti tra Spinaceto al bivio per pratica il tutto in direzione di Latina restiamo a distanza Vi ricordo che lancia messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tuttiformazione sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico nei rapporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 numero verde 800 18 34 34 o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma