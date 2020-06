Traffico Roma del 15-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Monterotondo Scalo via di vallericca nelle due direzioni è proprio intenzione incolonnamenti sulla Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa al centro ci sono cose sul lungotevere tra Beppe Ponte Cavour in direzione del Flaminio per lavori alla pavimentazione dei Binari servizio sospeso per il tram 2 tra piazzale Flaminio a Piazza Mancini fino a tutto il 19 giugno le poste corse con autobus sulla metro B Per consentire di lavori di interscambio con la linea C termine del servizio alle ore 21 per la tratta Castro Pretorio Laurentina eranocorse di autobus sostitutive servizio regolare invece tra Castro Pretorio e Rebibbia tra Castro Pretorio e Ionio lavori anche per la linea C sempre a partire dalle ore 21 quando il servizio resterà sospeso per la tratta San Giovanni in Malatesta anche in questo caso previste corse con autobus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde.it

