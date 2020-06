Traffico Roma del 15-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi restano disagi sulla Salaria causa lavoriamo incolonnamenti tra Monterotondo Scalo via di vallericca nelle due direzioni cielo traffico intenso incolonnamenti tra il raccordo anulare via di Grottarossa Abbiamo veramente anche quello all’interno della galleria Giovanni XXIII tra lo stadio Olimpico è uscita trionfale in direzione di via della Pineta Sacchetti passiamo sul Raccordo Anulare traffico intenso nella zona sud della allenamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dall’uscita continua fino allo svincolo Anagnina al centro traffico congestionato tra Castel Sant’Angelo e San Pietro la causa la chiusura del sottopasso del Lungotevere in Sassia chiusura dovuta alla presenza di olio lungo la sede stradale e viene Ci sono code sul lungotevere Prati in piazza dei Tribunali Piazza Adriana in piazza Pia sulla tangenziale code all’uscita per la stazione Tiburtina al bivio per la Roma L’Aquila in direzione San Giovanni o sulla Prenestina abbiamo quasimolto intenso dal raccordo a Colle Prenestino Roma via Ardeatina incolonnamenti per lavori tra il bivio per via di torricola il raccordo anulare per i dettagli di questa notizia e potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma