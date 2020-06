Traffico Roma del 15-06-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione stavi a via calando di intensità il traffico sulla rete viaria di Roma restano disagi sulla Salaria causa lavori abbiamo incolonnamenti tra Settebagni e Monterotondo Scalo in direzione di Rieti brevi code verso Roma sempre sulla Salaria ci sono cose in uscita dal centro tra viale Regina Margherita e piazza di Priscilla complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di Villa sulla via Cassia per traffico intenso incolonnamenti tra il raccordo anulare via di Grottarossa breve rallentamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII tra lo stadio Olimpico è l’uscita trionfale in direzione della Pineta Sacchetti al centro traffico ancora congestionato tra Castel Sant’Angelo e San Pietro la causa la chiusura del sottopasso del Lungotevere in Sassia chiusura dovuta alla presenza di lungo la sede stradale ci sono cose sul lungotevere Prati in piazza dei Tribunali Piazza Adriana e Piazza Pia sulla Prenestina Ancora coda per traffico intenso dal raccordo a correreabbiamo incolonnamenti per lavori tra il bivio per via di torricola il raccordo anulare difficoltà ancora sulla Pontina un incidente sta provocando code tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione di Latina incolonnamenti anche in via di Pratica Vi ricordo che la c’ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 numero verde 800 18 34 34 da Stefano Baiocchi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

