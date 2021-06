Traffico Roma del 15-06-2021 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta in progressivo aumento sulle principali arterie stradali in direzione centro città in queste prime ore del mattino attenzione alla nebbia in banchi segnalata sulla Roma Napoli tra Valmontone e Ceprano la visibilità non supera i 100 metri a Roma Nord solite code sulla Flaminia della birra viale di Tor di Quinto sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi al San Filippo Neri sulla raccordo interna in colonna 20 da via di Tor Bella Monaca da Laurentina anche in esterna si rallenta sempre da via di Tor Bella Monaca fino alla rustica sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila code lungo l’intero percorso dal raccordo al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti e code dalla Salaria via dei Campi Sportivi trafficata la diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltàpressione sulla raccordo proprio Roma Sud code anche sulla via del mare da Acilia Casal Bernocchi ovviamente verso il centro città giovedì 17 la Millemiglia transiterà per Roma già dalle 7 di questa mattina chiusi piazzale Brasile verso via Veneto la stessa via Veneto tra Porta Pinciana e via Boncompagni solo verso Piazza Barberini a partire dalle 15 la chiusura in entrambi i sensi di marcia per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma