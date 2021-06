Traffico Roma del 15-06-2021 ore 10:00

Luceverde Roma mai ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti da via di Tor Bella Monaca Laurentina in esterna si rallenta invece dell’altro fai la via del Pescaccio dalla Roma Fiumicino a via del mare dalla Casilina alla centrale del latte code a tratti anche tra le uscite Cassia bis e Flaminia questa volta in entrambe le carreggiate sulla tratto Urbano della Scala quella coda a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale verso il centro ma anche in uscita dalla città fino al Raccordo proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti e code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi code a tratti anche verso San Giovanni all’altezza del cimitero Verano e da via Prenestina viale Castrense nella zona di piazzale Flaminio attenzione a un incidente segnalato su via Maria Adelaide all’altezza di via Luisa di Savoia proseguono i lavori di potatura soccorso Trieste chiuso fino alle 17:30 da piazza 30 V Alessandria verso la Nomentanaè proprio dalla Nomentana a piazza Trento verso Piazza Istria giovedì 17 la Millemiglia transiterà per Roma già chiusi piazzale Brasile verso via Veneto è la stessa via Veneto tra Porta Pinciana via Boncompagni solo verso Piazza Barberini a partire dalle 15 invece la chiusura sarà in entrambi i sensi di marcia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma