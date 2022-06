Traffico Roma del 15-06-2022 ore 11:30

Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani diversi incidenti che si sono verificati sulle strade della capitale disagi al traffico su via Ravel su via Prenestina altezza via del Colle della mentuccia e poi su via Orsini incrocio con via degli Scipioni code per incidente anche sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria direzione stadio ma per traffico da Corso di Francia la Salaria e poi dalla Tiburtina a viale Castrense tutto verso San Giovanni ancora rallentamenti per entrare a Roma sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra Raccordo Anulare e viale di Tor di Quinto e sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale regolare ora il traffico sul tratto Urbano della A24 Per quanto riguarda il raccordo anulare Chiudi ora Sono lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Settebagni qui anche per incidente e poi dalla Casilina alla via Appia in centro chiusa via Veneto da Porta PincianaBoncompagni per gli allestimenti della millemilia parata d’auto d’epoca che sfilerà domani nel pomeriggio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma