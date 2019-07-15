Traffico Roma del 15-07-2019 ore 07:30
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PRIME CODE PER TRAFFICO NELLA CAPITALE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA CASILINA E L’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO
SI STANNO FORMANDO DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE
D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO CITTA’
AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO
ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ESCLUDONO I DISAGI
ALLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE
AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma