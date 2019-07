Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08:00

PRIME CODE PER TRAFFICO NELLA CAPITALE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LA CASILINA E L’APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

SI STANNO FORMANDO DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE

D’ORO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO CITTA’

AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO

ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ESCLUDONO I DISAGI

ALLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE

AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma