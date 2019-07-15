Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08:30
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INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO
DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
CODE PER TRAFFICO LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE VERSO IL QUARTIERE EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA ALBANIA ALL’ALTEZZA DI
VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA
E PIU AVANTI DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO IL CENTRO.
AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO
ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ESCLUDONO I DISAGI
ALLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE
AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma