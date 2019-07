Traffico Roma del 15-07-2019 ore 08:30

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO

DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR

CODE PER TRAFFICO LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E

L’APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE VERSO IL QUARTIERE EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA ALBANIA ALL’ALTEZZA DI

VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA

E PIU AVANTI DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO IL CENTRO.

AL VIA DA OGGI I LAVORI IN VIA CORNELIA, ALL’AURELIO CHE COMPORTERANNO FINO

ALL’8 DI AGOSTO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, NON SI ESCLUDONO I DISAGI

ALLA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma